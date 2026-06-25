Información de José Álvarez, sobre el Caso Julián
José: "Julián va a esperar al Barça"
La situación con el argentino está más caliente que nunca
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El mercado de fichajes está teniendo un protagonista claro, Julián Alvarez. El argentino hizo unas declaraciones post partido solicitando salir del Atlético de Madrid y José Álvarez ha desvelado la intención del FC Barcelona en El Chiringuito. "Julián va a aguantar. En el Barça hay tranquilidad", ha informado José. "El club azulgrana hará otra oferta", ha añadido el redactor.
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