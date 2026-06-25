José: "Julián va a esperar al Barça"

El mercado de fichajes está teniendo un protagonista claro, Julián Alvarez. El argentino hizo unas declaraciones post partido solicitando salir del Atlético de Madrid y José Álvarez ha desvelado la intención del FC Barcelona en El Chiringuito. "Julián va a aguantar. En el Barça hay tranquilidad", ha informado José. "El club azulgrana hará otra oferta", ha añadido el redactor.