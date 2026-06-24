Mega (1,3%) sigue líder con El Chiringuito de Jugones

Mega mantiene inalterable su seguimiento en la televisión temática, obteniendo sus registros más destacados en Target comercial (1,5%) y en Late Night, especialmente de L-V (3,3%). En esta franja, es líder entre el público masculino (4,5%), subiendo al 4,9% de L-V.

Un horario en el que vuelve a sobresalir El Chiringuito de Jugones, el programa de mayor éxito de la televisión temática y líder una temporada más, con un 3,9%, más de 155.000 seguidores de media y 540.000 espectadores únicos. Capitaneado por Josep Pedrerol, es el programa deportivo más visto de las temáticas y logra sus máximos del curso el 14 de enero (311.000 seguidores, un 7,8% y 949.000 espectadores únicos) con la eliminación del Madrid de Copa en el primer partido que debutaba Arbeloa como nuevo entrenador.

También destacan como emisiones más vistas del canal la sprint race de Moto GP (2% y 178.000) y Batalla de restaurantes (1,6% y 171.000).