El tertuliano, muy crítico con el primer partido de la Selección
Roncero: "España ha picado de soberbia"
Flojo debut de La Roja en el Mundial
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Los de Luis de la Fuente han debutado en el Mundial con un triste empate a cero ante Cabo Verde. El equipo no ha logrado ver puerta ante la selección africana, algo que ha provocado duras críticas en el plató de El Chiringuito. Tomás Roncero ha realizado un crítico discurso en el plató de El Chiringuito. "España ha pecado de soberbia", ha sentenciado Roncero.
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