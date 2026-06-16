Juanfe Sanz: "Ha sido lamentable"

La aventura de España en el Mundial 2026 no ha comenzado de la mejor manera. Los de Luis de la Fuente no han conseguido perforar la portería de Cabo Verde, lo que ha supuesto un reparto de puntos en el debut mundialista de la Selección.

Juanfe Sanz, enviado especial de El Chiringuito en Estados Unidos, ha presenciado el partido en el estadio, y no ha dudado de calificar la actuación de España como "lamentable".