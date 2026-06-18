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Juanfe Sanz: "Quiero enfrentarme a Argentina"

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Juanfe Sanz: "Quiero enfrentarme a Argentina"

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El partido entre Argentina y Argelia se ha visto envuelto en polémica tras el gran partido de Leo Messi. El argentino realizó un hat-trick que supuso la victoria de la albiceleste. Sin embargo, en el minuto 30 llega el pisotón del 10 sobre el gemelo de uno de los futbolistas argelinos, despertando duras críticas por la decisión arbitral de no expulsarle. "Lo de Messi no es normal: es una roja clarísima", ha afirmado Juanfe. Su discurso se iba calentando hasta que sorprendió a todo al decir que quiere enfrentarse a Argentina.

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Juanfe Sanz: "Quiero enfrentarme a Argentina"

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