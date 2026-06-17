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El atacante español fue suplente en el debut de La Roja en el Mundial

Juanfe Sanz desvela qué le ocurre a Lamine

¿Debería ser titular Lamine?

Juanfe Sanz desvela qué le ocurre a Lamine

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Lamine Yamal se ha mostrado muy serio durante el entrenamiento de la selección española en Chattanooga, la sede durante el Mundial. Juanfe Sanz ha desvelado en El Chiringuito cómo se encuentra el joven extremo de España. "Quiere jugar titular este domingo", ha desvelado Juanfe Sanz. "Él no quiere ser suplente... y el cuerpo técnico no le ve al 100%", ha añadido el periodista de El Chiringuito.

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