Juanfe Sanz desvela qué le ocurre a Lamine

Lamine Yamal se ha mostrado muy serio durante el entrenamiento de la selección española en Chattanooga, la sede durante el Mundial. Juanfe Sanz ha desvelado en El Chiringuito cómo se encuentra el joven extremo de España. "Quiere jugar titular este domingo", ha desvelado Juanfe Sanz. "Él no quiere ser suplente... y el cuerpo técnico no le ve al 100%", ha añadido el periodista de El Chiringuito.