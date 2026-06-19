Juanfe Sanz: "Lamine creo que será titular el domingo"

La presencia de Lamine Yamal como titular con España sigue en duda. De la Fuente optó, en el debut mundialista, por ser conservador con la joven estrella de la Selección, pero Juanfe Sanz deja las cosas claras en El Chiringuito sobre el próximo encuentro ante Arabia Saudí. "Le doy un 99% de opciones a Lamine de que juegue titular", ha afirmado el periodista.