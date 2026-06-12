Resumen de las tres finales de la temporada de Frontón

El domingo en Mega te espera un programa especial de Frontón, con un resumen de las tres finales de la temporada.

En la emisión veremos los mejores momentos de los siguientes encuentros:

P.Etxeberría contra Zabala, de la Final del campeonato 4 1/2 en Bilbao.

Altuna III y Ezkurdia contra Laso y Albisu, la final de parejas desde el Navarra Arena.

Y Artola frente a Darío, de la Final Manomanista, también desde el Navarra Arena.

No te pierdas este triple enfrentamiento, el domingo a partir de las 10:00h en Mega.