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Domingo a las 10:00h

Resumen de las tres finales de la temporada de Frontón

Este domingo 14 de junio disfruta de los mejores momentos de las tres finales de la temporada que hemos visto en Frontón en Mega.

Nuevo enfrentamiento en Frontón

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El domingo en Mega te espera un programa especial de Frontón, con un resumen de las tres finales de la temporada.

En la emisión veremos los mejores momentos de los siguientes encuentros:

P.Etxeberría contra Zabala, de la Final del campeonato 4 1/2 en Bilbao.

Altuna III y Ezkurdia contra Laso y Albisu, la final de parejas desde el Navarra Arena.

Y Artola frente a Darío, de la Final Manomanista, también desde el Navarra Arena.

No te pierdas este triple enfrentamiento, el domingo a partir de las 10:00h en Mega.

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