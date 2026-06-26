Juanfe Sanz: "Tengo ganas de jugar contra Argentina"

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España se juega la próxima noche del viernes a Uruguay por el primer puesto del grupo H. Desde Argentina tienen ganas de un enfrentamiento ante los de Luis de la Fuente.

Juanfe Sanz, enviado especial de El Chiringuito para la Copa del Mundo, ha dejado claro que temabién tiene ganas de un enfrentamiento en el Mundial ante la Argentina liderada por Leo Messi.

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