Exclusiva de Marcos Benito, sobre Haaland

El Real Madrid está en un semana clave por su futuro. Florentino Pérez y Enrique Riquelme están 'batallando' por la presidencia del club blanco, y el nuevo candidato ha anunciado que si llega a ser presidente traerá a Erling Haaland al Madrid. Marcos Benito ha desvelado en exclusiva en el plató de El Chiringuito de Jugones, que tanto el padre del futbolista como la representante desmienten a Riquelme. "Muy entretenido, pero no es cierto. Le deseamos lo mejor a ambas candidaturas", ha desvelado Marcos Benito.