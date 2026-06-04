El Chiringuito de Jugones

En directoPROGRAMACIÓN TV

Enrique Riquelme ha anunciado al delantero en El Hormiguero

Exclusiva de Marcos Benito, sobre Haaland

¿Fichará el noruego por el Real Madrid?

Exclusiva de Marcos Benito, sobre Haaland

Publicidad

El Chiringuito
Publicado:

El Real Madrid está en un semana clave por su futuro. Florentino Pérez y Enrique Riquelme están 'batallando' por la presidencia del club blanco, y el nuevo candidato ha anunciado que si llega a ser presidente traerá a Erling Haaland al Madrid. Marcos Benito ha desvelado en exclusiva en el plató de El Chiringuito de Jugones, que tanto el padre del futbolista como la representante desmienten a Riquelme. "Muy entretenido, pero no es cierto. Le deseamos lo mejor a ambas candidaturas", ha desvelado Marcos Benito.

Mega» Programas» El Chiringuito de Jugones

Publicidad

Programas

Exclusiva de Marcos Benito, sobre Haaland

Exclusiva de Marcos Benito, sobre Haaland

Edu Aguirre: "Riquelme tiene un pacto con Erling Haaland y su padre"

Edu Aguirre: "Riquelme tiene un pacto con Erling Haaland y su padre"

Jota Jordi: "Si llegado el momento es necesario, Julián hablará para ir al Barça"

Jota Jordi: "Si llegado el momento es necesario, Julián hablará para ir al Barça"

VIVE EL MUNDIAL EN EL CHIRINGUITO
Mundial 2026

VIVE EL MUNDIAL EN EL CHIRINGUITO

Quim: "El rival del Barça por Julián es..."
Información de Quim Domènech, sobre Julián Alvarez

Quim: "El rival del Barça por Julián es..."

José Álvarez: "Hay una cláusula en el contrato de Julián para decidir dónde va"
Información José Álvarez

José Álvarez: "Hay una cláusula en el contrato de Julián para decidir dónde va"

El tertuliano asegura que existe una cláusula en el contrato del argentino que le permite elegir su próximo equipo

Mega sigue líder con El Chiringuito de Jugones y es la temática masculina líder del Prime Time y el Late Night
Audiencias Mayo

Mega logra la audiencia máxima de la temporada en mayo

La cadena masculina sigue arrasando en mayo y acumulando victorias con programas como El chiringuito de jugones.

Nuevo enfrentamiento en Frontón

Tercer y cuarto puesto del Campeonato Manomanista entre Laso y Larrazábal

Iñaki Villalón: "El PSG ofreció 120 millones y dos jugadores por Julián antes de la final de Copa"

Iñaki Villalón: "El PSG ofreció 120 millones y dos jugadores por Julián antes de la final de Copa"

José Álvarez: "Gordon es una petición de Flick"

José Álvarez: "Gordon es una petición de Flick"

Publicidad