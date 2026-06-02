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José Álvarez: "Hay una cláusula en el contrato de Julián para decidir dónde va"

El tertuliano asegura que existe una cláusula en el contrato del argentino que le permite elegir su próximo equipo

José Álvarez: "Hay una cláusula en el contrato de Julián para decidir dónde va"

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Tras todos los rumores que envuelven a Julián Alvarez y que lo unen al FC Barcelona, José Alvarez desveló una clave importante en el contrato del argentino, una cláusula que le permite escoger su próximo equipo en caso de ser traspasado. Además, el tertuliano afirmaba lo siguiente: "Creo que por 120 millones saldría al Barça".

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