El Chiringuito de Jugones

En directoPROGRAMACIÓN TV

Información de Quim Domènech, sobre Julián Alvarez

Quim: "El rival del Barça por Julián es..."

¿Se irá el argentino del Atleti este verano?

Quim: "El rival del Barça por Julián es..."

Publicidad

El Chiringuito
Publicado:

Julián Alvarez es el nombre de este mercado de fichajes, mientras que Atleti y Barça están 'en guerra' por el argentino. Sin embargo, las ofertas también llegan desde otra gran liga europea y Quim Domènech lo ha desvelado en el plató de El Chiringuito. "El rival del Barça por Julián es el Arsenal", informaba el tertuliano en El Chiringuito.

Mega» Programas» El Chiringuito de Jugones

Publicidad

Programas

Quim: "El rival del Barça por Julián es..."

Quim: "El rival del Barça por Julián es..."

José Álvarez: "Hay una cláusula en el contrato de Julián para decidir dónde va"

José Álvarez: "Hay una cláusula en el contrato de Julián para decidir dónde va"

Mega sigue líder con El Chiringuito de Jugones y es la temática masculina líder del Prime Time y el Late Night

Mega logra la audiencia máxima de la temporada en mayo

Nuevo enfrentamiento en Frontón
Nuevo partido

Tercer y cuarto puesto del Campeonato Manomanista entre Laso y Larrazábal

Iñaki Villalón: "El PSG ofreció 120 millones y dos jugadores por Julián antes de la final de Copa"
Exclusiva Iñaki Villalón

Iñaki Villalón: "El PSG ofreció 120 millones y dos jugadores por Julián antes de la final de Copa"

José Álvarez: "Gordon es una petición de Flick"
Información José Álvarez

José Álvarez: "Gordon es una petición de Flick"

El tertuliano informó que el jugador inglés era un jugador que quería el entrenador culé para reforzar la delantera

Josep Pedrerol: "Espero que mi equipo, el Barça, cuide la cantera... pero no mire el DNI"
Josep, sobre La Masía

Josep Pedrerol: "Espero que mi equipo, el Barça, cuide la cantera... pero no mire el DNI"

El presentador defiende la cantera, pero no se olvida de la importancia de los jugadores extranjeros

Tomás Roncero: "Carvajal merecía ir con España"

Tomás Roncero: "Carvajal merecía ir con España"

Puro deportivismo

Puro deportivismo

José Álvarez: "Julián quiere..."

José Álvarez: "Julián quiere..."

Publicidad