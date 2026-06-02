Quim: "El rival del Barça por Julián es..."

Julián Alvarez es el nombre de este mercado de fichajes, mientras que Atleti y Barça están 'en guerra' por el argentino. Sin embargo, las ofertas también llegan desde otra gran liga europea y Quim Domènech lo ha desvelado en el plató de El Chiringuito. "El rival del Barça por Julián es el Arsenal", informaba el tertuliano en El Chiringuito.