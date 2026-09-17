Lauro y Virginia construyen una cabaña para guardar el material de sus perros

Lauro y su pareja Virginia se esfuerzan con su criadero de perros para las competiciones en trineo. Están situados en Two rivers en Alaska.

Lleva una década criando un equipo de perros para competir en la mayor carrera de la tierra, el Iditarod. En su debut terminó el 26 de 38 y quiere mejorar su tiempo.

Para ello va a hacer algunas mejores. Van a construir el almacén del equipo, que huele mal así que tienen que construir otra cabaña para conservar todo eso.

Pero solo ir a por los tronos para la cabaña ya es todo un reto que parece una carrera. Porque en cuanto ponen una cuerda mal, los troncos empiezan a caerse y tardan el doble en llegar.

Para dar forma a los troncos tienen un aserradero portátil. Van a construir la cabaña con la técnica de ajuste de botón. Y lo hacen todo a mano. Necesitan un almacén, no una casa para vivir.

Los troncos son frescos y robustos y pesan bastante, unos 115 kilos, por lo que Virginia y Lauro se ahorran el gimnasio.