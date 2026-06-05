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Marcos Benito: "Ramos ha rechazado 8 millones netos por jugar 3 meses en Rusia"
El tertuliano informó de la propuesta recibida por el central sevillano
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Entre todo el lío con la posible compra del Sevilla FC por parte de Sergio Ramos y su grupo inversor, Marcos Benito informó en el plató de El Chiringuito sobre una oferta que ha recibido el camero para volver a los terrenos de juego: "Es una oferta de Rusia y le ofrecían por jugar 3 meses, 8 millones netos".
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