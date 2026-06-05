Darío y Artola se enfrentan en la gran final del Manomanista en el Navarra Arena

El Campeonato Manomanista de Serie A llega a su desenlace con la esperada final entre Darío y Artola. El Navarra Arena de Pamplona será el escenario de un duelo que enfrentará a dos de los pelotaris más destacados de la competición y que pondrá el broche de oro a una intensa edición del campeonato.

Ambos jugadores han firmado un gran torneo para alcanzar el partido decisivo. A lo largo de las diferentes fases de la competición han mostrado un alto nivel de juego, regularidad y capacidad para imponerse en encuentros de máxima exigencia.

La final se presenta muy equilibrada y se espera un choque marcado por la intensidad y la lucha por cada tanto. La experiencia, el acierto en los momentos clave y la fortaleza física serán algunos de los factores que pueden resultar determinantes para decidir el vencedor.

Con el Navarra Arena preparado para recibir a miles de aficionados, Darío y Artola afrontan uno de los encuentros más importantes de la temporada con el objetivo de inscribir su nombre como campeón del Manomanista de Serie A.