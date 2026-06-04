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Novedades de Mega: todo lo que tienes que ver esta temporada

Aislados y El colegio invisible llegan muy pronto a Mega. No te pierdas todas las novedades.

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Sintonizar Mega es empezar siempre una nueva aventura. Porque además de las que nos encanta vivir porque ya sabemos de qué van, siempre son bienvenidos nuevos retos.

Las noches siguen siendo de El chiringuito de jugones, que sigue mes tras mes líder de audiencias en su franja.

Sabemos que no os perdéis tampoco Forjado a fuego, donde herreros especializados compiten en la fabricación de espadas y todo tipo de armas.

Y cuando se trata de aventuras en lugares recónditos del planeta tenemos que hablar de Aislados, que llega muy pronto con nuevos episodios. Historias parecidas a las que vemos a diario en Vida bajo cero o Mountain Men.

Aunque para impredecible lo que tenga que decir Gordon Ramsay en Pesadilla en la cocina versión USA los viernes por la noche.

Y hablando de comida, estamos pendientes del estreno de Ferias carnívoras, que tampoco nos va a dejar indiferente.

Y para los amantes de las historias de terror, llega El colegio invisible. ¿Estáis preparados para abrir sus puertas?

Y entre los programas clásicos no perdemos de vista ¿Quién da más?, porque en Mega es bienvenido lo que ya no conocemos y lo que nos queda por conocer.

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