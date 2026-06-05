Marcos Benito: "En la campaña de Florentino sabían que..."

El Real Madrid está viviendo unos intensos días con las elecciones a la presidencia del club. El entorno de Erling Haaland desmintió anoche a Enrique Riquelme tras sus palabras en El Hormiguero, un hecho que pudimos descubrir gracias a la exclusiva de Marcos Benito. En el programa de esta noche, Marcos Benito desveló una nueva información, ya que pudo averiguar que "en la campaña de Florentino sabían que el padre de Erling Haaland iba a desmentir a Riquelme".