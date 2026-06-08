Pedrerol: “La idea de Florentino es tomar posesión…”  

Las elecciones en el Real Madrid han llegado a su fin y Florentino Pérez seguirá en su puesto como presidente del club blanco. El Santiago Bernabéu recibe la visita de su Santidad el Papa León XIV este lunes, por lo que “la idea de Florentino es tomar posesión como presidente el martes”, ha informado Josep Pedrerol en el plató de El Chiringuito.