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El tertuliano llega muy cabreado al plató de El Chiringuito

Juanma Rodríguez: "Es un comentario sexista"

Polémicas declaraciones de la ministra de deportes

Juanma Rodríguez: "Es un comentario sexista"

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Juanma Rodríguez ha aterrizado en el plató de El Chiringuito con un gran enfado por las palabras de Milagros Tolón, Ministra de Deportes de España, en las que afirmaba que "el fútbol es muy complicado porque hay demasiado hombre". Estas declaraciones provocaron la reacción del tertuliano Juanma, mostrándose muy en contra y calificándolas de sexistas.

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Juanma Rodríguez: "Es un comentario sexista"

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