Diego Plaza: "La presentación de Mourinho será..."

La victoria de Florentino Pérez en las elecciones a la presidencia del Real Madrid sitúan a un nuevo entrenador en el banquillo del club blanco. José Mourinho es el elegido. Diego Plaza ha desvelado, en exclusiva en el plató de El Chiringuito, cuando será prestando el técnico luso. "El miércoles será la presentación de Mourinho", desvelaba Plaza. Además, "Pepe estará en su cuerpo técnico", añadía el periodista de El Chiringuito.