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El tertuliano culé se pone muy serio en El Chiringuito

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Jota Jordi: "La barcelonitis sigue creciendo"

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El Caso Julián sigue muy caliente a 1 día del inicio del Mundial 2026. Jota Jordi se puso muy serio, esta noche en el plató de El Chiringuito, por la situación del delantero argentino. El tertuliano culé le soltó un gran zasca a Petón, ya que considera que diferentes jugadores quieren ir del Barça al Atleti y el cree que entre los rojiblancos "la barcelonitis está creciendo".

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