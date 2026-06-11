El Colegio Invisible arranca su tercera temporada en las noches de viernes de Mega

¿Existen evidencias de abducciones extraterrestres? ¿Y de viajes en el tiempo? ¿Qué ocurrió realmente el día del asesinato de Kennedy? Los misterios más grandes de nuestra historia, las conspiraciones más convincentes, y los casos más macabros, se encuentran en la nueva temporada de ‘El Colegio Invisible’.

Atreseries estrena este viernes, 12 de junio, a partir de las 23:30 horas, la tercera temporada de ‘El Colegio Invisible’, el programa presentado por Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó en el que se analizan misterios y enigmas de España y el mundo abarcando desde las fronteras de la ciencia a las de historia sin olvidar la actualidad y rigor periodístico.

‘El Colegio Invisible’ es un programa de entretenimiento de producción propia que recoge el testigo del espacio radiofónico de Onda Cero, que ha alcanzado grandes cotas de aceptación por parte del oyente.

En la versión televisiva se analizan un amplio abanico de misterios y enigmas de España y el mundo, con un lenguaje cercano y una argumentación muy amplia, abarcando desde las fronteras de la ciencia a las de la historia, sin olvidar en ningún momento la actualidad que generan estas temáticas y el rigor periodístico que avala desde hace años al equipo que forma parte de este espacio.

El programa cuenta con reportajes semanales y una segunda parte que se realiza en plató y gira alrededor de una tertulia en la que participan los miembros del equipo. La presentación, el sumario, apartados dedicados a la actualidad, a la investigación paranormal, a la ciencia, entrevistas a personajes relevantes y testigos de excepción, completan la escaleta de ‘El Colegio Invisible’.

Novedades de la tercera temporada

‘El Colegio Invisible’ arranca su tercera temporada en las noches de MEGA con novedades, entre ellas el cambio de localización a un nuevo plató, más robusto, alto y ancho que los anteriores, que pretende recrear el almacén de un museo de lo extraño.

Estrenan también una gran mesa de tertulia con diseño en madera y una pantalla central incorporada, similar al frontal de una nave. En el plató se incluyen objetos clásicos de los temas a tratar, como la máquina de Antiquitera, la caja Dybbuk, los cuadros malditos de niños llorones o el Códice del Diablo, todos ellos a tamaño real.

En cada programa de la nueva temporada se tratarán temas de actualidad, visitando los lugares más paranormales del país para explorar cada caso desde cerca. Entre ellos se encuentran la investigación sobre la identidad del escurridizo ‘Asesino del Zodiaco’, las conspiraciones acerca de la llegada a la Luna, las abducciones extraterrestres o los secretos del Vaticano.

La escritora y divulgadora Sére Skuld se une en esta tercera temporada a Carlos Canales, Juan José Sánchez-Oro, Miguel Pedrero, Josep Guijarro y Jesús Ortega como los invitados alrededor de la mesa de tertulia, bajo la dirección de Lorenzo Fernandez Bueno y Laura Falcó.

Todo esto, sin dejar atrás las habituales secciones “Fake news”, “Expedientes L”, “Actualidad OVNI” o “Más allá de la mente”, y las tertulias más relevantes de la mano de los colaboradores y expertos.

En el primer programa de ‘El Colegio Invisible’…

Los pueblos del pasado estaban convencidos de que algunos lugares especiales actuaban como una especie de puerta a otra dimensión, a otro plano donde habitaban sus dioses. En el programa de hoy viajaremos a algunos de estos enclaves, para conocer qué ocurre desde hace siglos alrededor de los mismos.

También analizaremos las profecías que están por venir, partiendo de las que plantean los indios nativos americanos Hopi, que aseguran que en el tiempo que vivimos llega “el hombre del gorro rojo” para hacer del planeta caos y destrucción.

‘El Colegio Invisible’ estará disponible al competo en atresplayer.