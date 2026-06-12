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Información de José Damián González, sobre la reunión Julián-Gil Marín

Damián: "Julián dijo que si no le querían vender, se quedaría"

El Caso Julián Alvarez, más caliente que nunca

Damián: "Julián dijo que si no le querían vender, se quedaría"

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La situación de Julián Alvarez está más tensa con el paso de los días y los rumores de traspaso sobre el argentino no cesan. Sin embargo, José Damián González tiene gran información sobre la reunión entre el delantero y Gil Marín. "El jugador le dijo que si no le querían vender, se quedaría", ha desvelado el periodista. Además, "estaban los dos y un familiar de Julián, sin su representante", ha añadido.

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