Información de José Damián González, sobre la reunión Julián-Gil Marín
Damián: "Julián dijo que si no le querían vender, se quedaría"
El Caso Julián Alvarez, más caliente que nunca
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La situación de Julián Alvarez está más tensa con el paso de los días y los rumores de traspaso sobre el argentino no cesan. Sin embargo, José Damián González tiene gran información sobre la reunión entre el delantero y Gil Marín. "El jugador le dijo que si no le querían vender, se quedaría", ha desvelado el periodista. Además, "estaban los dos y un familiar de Julián, sin su representante", ha añadido.
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