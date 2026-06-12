Damián: "Julián dijo que si no le querían vender, se quedaría"

La situación de Julián Alvarez está más tensa con el paso de los días y los rumores de traspaso sobre el argentino no cesan. Sin embargo, José Damián González tiene gran información sobre la reunión entre el delantero y Gil Marín. "El jugador le dijo que si no le querían vender, se quedaría", ha desvelado el periodista. Además, "estaban los dos y un familiar de Julián, sin su representante", ha añadido.