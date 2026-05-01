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Domingo a partir de las 10h00

Zabala y Larrazabal se citan en Bilbao en un duelo clave del Manomanista

El Campeonato Manomanista afronta una jornada decisiva en la Liga de cuartos con un enfrentamiento de alto voltaje en el frontón bilbaíno.

Pelota vasca - Frontón (Sección)

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El frontón Frontón Deportivo de Bilbao será el escenario de uno de los partidos más esperados de la Liga de cuartos del Campeonato Manomanista. Zabala y Larrazabal, encuadrados en la Serie A, medirán sus fuerzas en un choque que puede marcar el rumbo de la clasificación.

Ambos pelotaris llegan con la necesidad de sumar en una fase donde cada tanto cuenta. Zabala buscará imponer su ritmo y consistencia desde el fondo de la cancha, mientras que Larrazabal tratará de sorprender con su capacidad para cerrar los tantos.

El ambiente en Bilbao se prevé inmejorable, con una afición que siempre responde en las grandes citas de la pelota vasca. La igualdad entre ambos jugadores anticipa un duelo intenso, en el que los pequeños detalles pueden ser determinantes.

Con la Liga de cuartos en pleno desarrollo, este enfrentamiento se presenta como una auténtica final anticipada para seguir aspirando a las semifinales del torneo.

Puedes disfrutarlo en Mega este domingo a partir de las 10h00.

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