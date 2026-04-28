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José Álvarez: "El Barça hará una oferta de 70 millones al Atleti por Julián"

El tertuliano aseguró que el FC Barcelona irá a por el argentino en verano con una gran suma de dinero y algún jugador que podría entrar en la operación

José Álvarez: "El Barça hará una oferta de 70 millones al Atleti por Julián"

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Tras los rumores que vinculan a Julián Álvarez con el FC Barcelona, José Álvarez informó en El Chiringuito que el Barça intentará fichar al jugador rojiblanco este verano y que la en la operación podría entrar algún futbolista culé: "Hay jugadores del Barça que interesan en el Atlético de Madrid".

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