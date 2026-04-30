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Mega (1,3%) sigue líder en abril con El Chiringuito de Jugones

Mega (1,3%) mantiene su audiencia líder con El Chiringuito de Jugones en las madrugadas.

Mega sigue líder con El Chiringuito de Jugones y es la temática masculina líder del Prime Time y el Late Night

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Mega (1,3%) mantiene su audiencia y lidera un mes más con El Chiringuito de Jugones. El programa capitaneado por Josep Pedrerol consigue una media de 150.000 seguidores, 549.000 de espectadores únicos y un 3,6% de cuota media.

En el ranking de la cadena sigue el programa guiado por Alberto Chicote, Batalla de restaurantes, (178.000 y 1,7%).

Y se suma este mes Forjado a fuego (113.000 y 1%) un clásico de Mega que se cuela entre sus contenidos más vistos.

Aunque tamién podéis disfrutar de otros programas como Vida bajo cero, Pesca Extrema o incluso viejas glorias com Vidas anónimas.

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