Óscar Valentín: "Perdí visión y noté que se me subía una bola tras el golpe"

Durante el Rayo Vallecano - Estrasburgo, en el minuto 4 del encuentro exactamente, Óscar Valentín recibió un duro golpe en la cara que lo dejó tocado pero el jugador aguantó todo el partido y así lo narraba para El Chiringuito: "Espero que no esté roto, ha sido un golpe muy fuerte pero he tenido la suerte de poder continuar".