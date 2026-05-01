En el Rayo Vallecano - Estrasburgo
Óscar Valentín: "Perdí visión y noté que se me subía una bola tras el golpe"
El jugador del Rayo disputó todo el encuentro con un pómulo roto
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Durante el Rayo Vallecano - Estrasburgo, en el minuto 4 del encuentro exactamente, Óscar Valentín recibió un duro golpe en la cara que lo dejó tocado pero el jugador aguantó todo el partido y así lo narraba para El Chiringuito: "Espero que no esté roto, ha sido un golpe muy fuerte pero he tenido la suerte de poder continuar".
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