Domingo a las 10:00h
Jaka - Iztueta y Laso - Albisu, este domingo en Frontón
El Campeonato de parejas de pelota vasca juega su etapa de semifinales. Y puedes seguirlo en Mega.
La temporada de pelota vasca avanza en Mega. Llegan las semifinales del Campeonato de parejas.
Desde el Frontón de Navarra Arena, viviremos este domingo un apasionante encuentro: Jaka - Iztueta y Laso - Albisu.
El domingo a partir de las 10:00h puedes verlo en Mega.
También puedes volver a ver todos los partidos de la temporada que hemos emitido en Mega en atresplayer.
