Cabreo monumental con los jugadores del Madrid

José Luis Sánchez: "No se puede permitir esa actitud"

¡Rajadón tremendo contra la plantilla madridista!

José Luis Sánchez: "No se puede permitir esa actitud"

El Chiringuito
Publicado:

La imagen del Real Madrid está quedando muy cuestionada estos últimos partidos, con derrotas y numerosas expulsiones. José Luis Sánchez se ha mostrado muy crítico en el plató de El Chiringuio, sentenciando a la plantilla con un rajadón tremendo. "No se puede permitir esa actitud", ha exclamado el tertuliano. Además de las lesiones, las expulsiones son las protagonistas de las bajas de los de Arbeloa, con "protestas innecesarias yendo por detrás en el marcador", ha afirmado José Luis. "Estás representando a la mayor institución deportiva del mundo, no puedes perder los papeles cómo está pasando", ha sentenciado Sánchez.

¡Nuevo episodio de El Cafelito, con Juan Carlos Ferrero!

¡Nuevo episodio de El Cafelito, con Juan Carlos Ferrero!

José Luis Sánchez: "No se puede permitir esa actitud"

José Luis Sánchez: "No se puede permitir esa actitud"

Tomás Roncero VS Lobo Carrasco

Tomás Roncero VS Lobo Carrasco

Edu Aguirre: "¿Cómo se puede jugar tan mal?"
El redactor de El Chiringuito no se calla nada tras la derrota del Madrid

Edu Aguirre: "¿Cómo se puede jugar tan mal?"

Josep Pedrerol: "El Real Madrid asume que la imagen es lamentable, pero pide paciencia"
EXCLUSIVA

Josep Pedrerol: "El Real Madrid asume que la imagen es lamentable, pero pide paciencia"

José: "Por mucho que Lamine sea maduro... le acaba afectando"
Información de José Álvarez, sobre Lamine Yamal

José: "Por mucho que Lamine sea maduro... le acaba afectando"

¿Está pasando Lamine su mejor momento?

Álex Silvestre: "Rafa Mir dice que no le llama nada racista a El Hilali"
EXCLUSIVA

Álex Silvestre: "Rafa Mir dice que no le llama nada racista a El Hilali"

"Dice que le ha dicho: 'te voy a reventar la cabeza'"

