José Luis Sánchez: "No se puede permitir esa actitud"

La imagen del Real Madrid está quedando muy cuestionada estos últimos partidos, con derrotas y numerosas expulsiones. José Luis Sánchez se ha mostrado muy crítico en el plató de El Chiringuio, sentenciando a la plantilla con un rajadón tremendo. "No se puede permitir esa actitud", ha exclamado el tertuliano. Además de las lesiones, las expulsiones son las protagonistas de las bajas de los de Arbeloa, con "protestas innecesarias yendo por detrás en el marcador", ha afirmado José Luis. "Estás representando a la mayor institución deportiva del mundo, no puedes perder los papeles cómo está pasando", ha sentenciado Sánchez.