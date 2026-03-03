El Chiringuito de Jugones

El redactor de El Chiringuito no se calla nada tras la derrota del Madrid

Edu Aguirre: "¿Cómo se puede jugar tan mal?"

El Getafe ha puesto punto y aparte a LaLiga en el Bernabéu.

Edu Aguirre: "¿Cómo se puede jugar tan mal?"

Los de Bordalás han podido darle media liga al FC Barcelona con su victoria sobre el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El equipo dirigido por Arbeloa ha sido un fantasma en el césped, algo que Edu Aguirre ha criticado en el plató de El Chiringuito, enfocándose principalmente en los jugadores blancos. "¿Cómo se puede jugar tan mal?", se ha cuestionado Edu acerca del partido del Madrid. "Es frustrante, desesperante, impotencia...", son algunos de los adjetivos que el redactor ha utilizado para describir la derrota. "Los jugadores han dejado a Ancelotti, a Xabi Alonso, y ahora a Arbeloa", ha sentenciado Edu Aguirre.

