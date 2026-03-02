José: "Por mucho que Lamine sea maduro... le acaba afectando"

Lamine Yamal ha sido el foco de críticas y diversas opiniones desde su gran salto como jugador profesional. Desde El Clásico, el joven talento culé cambió diferentes aspectos de su vida con el fin de rebajar las críticas, algo que José Álvarez desvela en El Chiringuito "que le ha afectado, no deja de ser un niño de 18 años", ha afirmado José.