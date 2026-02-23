¡Nuevo dato de audiencia estelar en 'El Chiringuito'!

El programa dirigido y presentado por Josep Pedrerol logró un nuevo dato de audiencia digno de resaltar: 572 espectadores únicos y un estelar share del 8'5 en Galicia y 8'1% en Asturias.

La polémica entorno al penalti de Budimir, la cara de Lamine al ser sustituido en el Camp Nou y las imágenes de Leo Messi discutiendo con un árbitro coparon el debate del programa.

Lobo Carrasco, Marçal Lorente, Paco Buyo, Pipi Estrada, José Luis Sánchez, Tomás Roncero, Paco García Caridad, Rafa Guerrero, José Damián Gonzalez y, como no, el propio Josep, completaron un programa digno de revivir en cualquier momento.