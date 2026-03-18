El Chiringuito de Jugones

En directoPROGRAMACIÓN TV

Brutal rajada del tertuliano culé

Jota Jordi: "Es una eliminatoria típica del Madrid"

El Real Madrid elimina al Manchester City con polémica en los primeros minutos del partido

Jota Jordi: "Es una eliminatoria típica del Madrid"

Publicidad

El Chiringuito
Publicado:

Apasionante vuelta de los octavos de final de la Champions League entre el Real Madrid y el City, en la que el Real Madrid avanza a los cuartos de final con polémica en los primeros minutos del encuentro. Jota Jordi se mostró muy crítico con la actuación arbitral porque lo considera un 'robo'. El tertuliano culé entró con un duro discurso porque considera que "es la típica eliminatoria del Madrid".

Mega» Programas» El Chiringuito de Jugones

Publicidad

Programas

Roncero: "Que miren, callen y aprendan"

Roncero: "Que miren, callen y aprendan"

Jota Jordi: "Es una eliminatoria típica del Madrid"

Jota Jordi: "Es una eliminatoria típica del Madrid"

Verdeliss, este jueves en 'El Cafelito de Josep Pedrerol'

Verdeliss, este jueves en 'El Cafelito de Josep Pedrerol'

Jose Luis Sánchez: “Cancelar el entrenamiento puede acarrear un expediente para el City"
Información Jose Luis Sánchez

Jose Luis Sánchez: “Cancelar el entrenamiento puede acarrear un expediente para el City"

Jota Jordi: "Viendo la cara de los madridistas..."
El tertuliano culé llega con todo a El Chringuito

Jota Jordi: "Viendo la cara de los madridistas..."

Frontón en Mega
A partir de las 10 de la mañana

Altuna III-Ezkurdia y Laso-Albisu se enfrentan en Ogueta en la liga de semifinales del Campeonato de Parejas

El frontón Ogueta de Vitoria-Gasteiz acoge este domingo un emocionante duelo de la liga de semifinales del Campeonato de Parejas de la Serie A. Altuna III y Ezkurdia se medirán a Laso y Albisu en un partido clave que podrá seguirse en directo en FRONTÓN MEGA.

Nuevo episodio de El Cafelito, con José Rojo Pacheta
Ya disponible en Youtube, Facebook, Spotify e Ivoox

Nuevo episodio de El Cafelito, con José Rojo Pacheta

El entrenador del Granada CF, con Pedrerol

José Rojo Martín 'Pacheta', este jueves en 'El Cafelito de Josep Pedrerol'

José Rojo Martín 'Pacheta', este jueves en 'El Cafelito de Josep Pedrerol'

Edu Aguirre: "Me vuelvo a sentir orgulloso del Real Madrid"

Edu Aguirre: "Me vuelvo a sentir orgulloso del Real Madrid"

Edu Aguirre: "El Barça no juega a nada"

Edu Aguirre: "El Barça no juega a nada"

Publicidad