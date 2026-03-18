Jota Jordi: "Es una eliminatoria típica del Madrid"

Apasionante vuelta de los octavos de final de la Champions League entre el Real Madrid y el City, en la que el Real Madrid avanza a los cuartos de final con polémica en los primeros minutos del encuentro. Jota Jordi se mostró muy crítico con la actuación arbitral porque lo considera un 'robo'. El tertuliano culé entró con un duro discurso porque considera que "es la típica eliminatoria del Madrid".