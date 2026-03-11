El redactor de El Chiringuito, con todo tras el empate culé
Edu Aguirre: "El Barça no juega a nada"
Lamine salva al Barcelona en el minuto 96
El Barça no ha podido pasar del empate en St James' Park, un resultado que ha conseguido 'in extremis' en el tiempo de descuento gracias a un penalti anotado por Lamine Yamal. Edu Aguirre ha hecho un discurso sin dejarse nada en el tintero y siendo crítico con el club culé. "El Barça no juega a nada sin todos los jugadores", comenzaba Edu su discurso, recalcando que en el Madrid llevan faltando numerosos jugadores durante el último mes.
