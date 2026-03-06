¡Nuevo episodio de El Cafelito, con Juan Carlos Ferrero!

El Chiringuito de Jugones

El Cafelito de Josep Pedrerol tiene un nuevo capítulo del podcast que no te puedes perder. Juan Carlos Ferrero es uno de los mejores tenistas de nuestro país. Además, como entrenador lideró el equipo de Carlos Alcaraz hasta hace unos meses, cuando su ruptura sorprendió al mundo por los grandísimos resultados que había cosechado.

En una entrevista brutal, Ferrero se lo cuenta todo a Josep Pedrerol.

