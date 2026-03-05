El Chiringuito de Jugones

El tertuliano pasa facturas en El Chiringuito

Juanma Rodríguez: "Y por eso, Toni Freixa, tenemos 15 Champions y vosotros 5"

"Jugando bien, se gana más"

Juanma Rodríguez: "Y por eso, Toni Freixa, tenemos 15 Champions y vosotros 5"

El Fútbol Club Barcelona no consiguió la remontada épica que esperaban todos los culés ante el Atlético de Madrid en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey. Los de Flick se quedaron a un gol de empatar la eliminatoria desplegando un gran juego.

Sin embargo, a Juanma Rodríguez le lanza un 'dardo' a Toni Freixa sacando pecho de la diferencia de trofeos de Champions League que hay entre Madrid y Barça.

