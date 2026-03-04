El Chiringuito de Jugones

¡Nuevo episodio de El Cafelito, con Juan Carlos Ferrero!

Uno de los mejores tenistas de la historia de España, con Pedrerol

El Cafelito de Josep Pedrerol tiene un nuevo invitado que no te podrás perder. Juan Carlos Ferreros es uno de los mejores tenistas de la historia de España. Exnúmero 1 del ranking ATP, ganador de Roland Garros en 2003 y de 3 Copa Davis... y un sinfín de secretos que desvelar en El Cafelito de Josep Pedrerol.

José Luis Sánchez: "No se puede permitir esa actitud"

Tomás Roncero VS Lobo Carrasco

Edu Aguirre: "¿Cómo se puede jugar tan mal?"
El redactor de El Chiringuito no se calla nada tras la derrota del Madrid

Josep Pedrerol: "El Real Madrid asume que la imagen es lamentable, pero pide paciencia"
EXCLUSIVA

José: "Por mucho que Lamine sea maduro... le acaba afectando"
Información de José Álvarez, sobre Lamine Yamal

¿Está pasando Lamine su mejor momento?

Álex Silvestre: "Rafa Mir dice que no le llama nada racista a El Hilali"
EXCLUSIVA

"Dice que le ha dicho: 'te voy a reventar la cabeza'"

Audiencias

Mega (1,3%) sigue líder con El Chiringuito de Jugones

Frontón en Mega

El domingo en Frontón: Jaka y Iztueta contra Zabala Martija

