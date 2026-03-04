Este jueves, desde las 15:30, en Youtube, Facebook, Spotify e Ivoox.
¡Nuevo episodio de El Cafelito, con Juan Carlos Ferrero!
Uno de los mejores tenistas de la historia de España, con Pedrerol
El Cafelito de Josep Pedrerol tiene un nuevo invitado que no te podrás perder. Juan Carlos Ferreros es uno de los mejores tenistas de la historia de España. Exnúmero 1 del ranking ATP, ganador de Roland Garros en 2003 y de 3 Copa Davis... y un sinfín de secretos que desvelar en El Cafelito de Josep Pedrerol.
