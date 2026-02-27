Mega (1,3%) sigue líder con El Chiringuito de Jugones

Mega (1,3%) sube respecto a enero y vuelve a ser líder con El Chiringuito de Jugones que continúa como lo más visto de la cadena, líder un mes más. El programa capitaneado por Josep Pedrerol consigue 162.000 seguidores, 550.000 espectadores únicos y un 4% de cuota media, consiguiendo su tercer mes más visto de la temporada. En el ranking de la cadena siguen también Batalla de restaurantes (182.000 y 1,6%) y Vida bajo cero (108.000 y 1,3%) entre sus contenidos más vistos.