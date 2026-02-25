Vida bajo cero

El deshielo pone en peligro el barco del hijo de Chip Hailstone

La embarcación del hijo de Chip Hailstone se ha inundado y el creciente caudal del río amenaza con hundirla. Intentará salvar su único medio de transporte en Alaska en una carrera contrarreloj.

El barco del hijo de Chip Hailstone se ha inundado y el caudal del río sigue creciendo peligrosamente. Aunque intenta recuperarlo, la situación es crítica y teme lo peor: que la embarcación acabe hundiéndose arrastrada por el deshielo.

En Alaska, perder un barco supone un problema enorme. Es el principal medio de transporte y, sin él, las familias quedan prácticamente incomunicadas, algo que puede hacer inviable la vida en la zona, especialmente en invierno.

Por suerte, su hija Carol y su novio, Skyler Wells, acuden para ayudar. Juntos achican el agua y retiran el hielo que aún queda en el interior del casco en un intento desesperado por salvar la embarcación. ¿Lograrán recuperarla a tiempo?

