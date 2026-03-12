El Chiringuito de Jugones

José Rojo Martín 'Pacheta', este jueves en 'El Cafelito de Josep Pedrerol'

Atentos a lo que hace cuando pierde un partido...

El Chiringuito
Pacheta, actual entrenador del Granada CF, se pasa por El Cafelito de Josep Pedrerol para analizar su carrera como futbolista y en los banquillos del futbol español, además de analizar toda la actualidad del Real Madrid, Barça, Vinicius... Además, habla de la culpa que siente en los momento de derrota y lo que hace para afrontarlo.

