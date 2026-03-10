José Luis: “Laporta ha puesto en duda su propia gestión”

El Chiringuito de Jugones

Las elecciones para la presidencia del Barça se están acercando a su fin, y con ello llegan los debates entre los candidatos. José Luis Sánchez no se ha callado nada en el plató de El Chiringuito, siendo muy contundente con Joan Laporta ya que considera que “ha puesto en duda su propia gestión” y que se vió sobrepasado en el momento en el que “ha entrado en contradicciones por la presión de Font”.

