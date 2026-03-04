El Chiringuito de Jugones

El programa, el líder indiscutible de las noches deportivas

El Chiringuito de anoche... ¡el martes más visto de la temporada!

Nuevo datazo de audiencia con... ¡641.000 espectadores únicos y un brutal 5,3% de share!

El FC Barcelona se quedó a las puertas de la remontada ante el Atlético de Madrid en la Copa del Rey. El Chiringuito vivió uno de sus mejores programas de la temporada, con un intenso debate acerca del gran papel del equipo de Flick y la mala imagen de los de Simeone en el Camp Nou. Además, el debate incluyó grandes momentos acerca de los lesionados de la plantilla del Real Madrid, con un principal enfoque en Mbappé y los posibles disponibles para los próximos encuentros de los blancos.

Lobo Carrasco, José Damián González, Jota Jordi, Tomás Roncero, José Luis Sánchez, Cristina Cubero, Fran Garrido, Matías Palacios, Pipi Estrada y, como no, el propio Josep, completaron un programa digno de revivir en cualquier momento.

Duro: "¿Orgullo? No te lo crees ni tú"

Juanma Rodríguez: "Y por eso, Toni Freixa, tenemos 15 Champions y vosotros 5"

¡Nuevo episodio de El Cafelito, con Juan Carlos Ferrero!
Este jueves, desde las 15:30, en Youtube, Facebook, Spotify e Ivoox.

José Luis Sánchez: "No se puede permitir esa actitud"
Cabreo monumental con los jugadores del Madrid

Tomás Roncero VS Lobo Carrasco
Saltan chispas

Tremendo cara a cara tras la eliminación copera del Barça

Edu Aguirre: "¿Cómo se puede jugar tan mal?"
El redactor de El Chiringuito no se calla nada tras la derrota del Madrid

El Getafe ha puesto punto y aparte a LaLiga en el Bernabéu.

Josep Pedrerol: "El Real Madrid asume que la imagen es lamentable, pero pide paciencia"

José: "Por mucho que Lamine sea maduro... le acaba afectando"

Álex Silvestre: "Rafa Mir dice que no le llama nada racista a El Hilali"

