El Chiringuito de anoche... ¡el martes más visto de la temporada!

El FC Barcelona se quedó a las puertas de la remontada ante el Atlético de Madrid en la Copa del Rey. El Chiringuito vivió uno de sus mejores programas de la temporada, con un intenso debate acerca del gran papel del equipo de Flick y la mala imagen de los de Simeone en el Camp Nou. Además, el debate incluyó grandes momentos acerca de los lesionados de la plantilla del Real Madrid, con un principal enfoque en Mbappé y los posibles disponibles para los próximos encuentros de los blancos.

Lobo Carrasco, José Damián González, Jota Jordi, Tomás Roncero, José Luis Sánchez, Cristina Cubero, Fran Garrido, Matías Palacios, Pipi Estrada y, como no, el propio Josep, completaron un programa digno de revivir en cualquier momento.