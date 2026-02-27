Agnes Hailstone y su hija Carol pescan sin éxito en Kiwalik

En Kiwalik, Agnes Hailstone y su hija Carol salen a pescar. Aprovechan que la marea está baja para instalar dos redes de diferentes tamaños. La intención de ambas es capturar alguna trucha o pescado blanco.

Para ellas es una tradición pescar en esta zona. Lo llevan haciendo desde hace ya más de 25 años y es una región que conocen los hijos de Chip y Agnes e incluso sus nietos.

Para mantener a los pájaros alejados, Agnes y su hija colocan un búho sobre un palo y regresan al día siguiente a esa zona para ver si ha habido suerte y han podido pescar algo. Pero, no consiguen atrapar ningún pez, así que, lejos de desanimarse, deciden poner en el agua una tercera red para poder hacerse con algún ejemplar.