Sue Aikens teme por el zorro que rescató al detectar depredadores cerca de su campamento

Sue Aikens ha enseñado a cazar a un zorro para que pueda alimentar a sus crías. Sus padres lo abandonaron hace ya un par de años y ella lo ayudó a sobrevivir en Alaska, sobre todo a las gélidas temperaturas del invierno.

Sue los observa mientras comen y juegan, pero de repente el zorro y sus pequeños se esconden bajo un contenedor. En la naturaleza ártica, los zorros pueden ser presa de grandes rapaces o lobos, por lo que deben permanecer siempre alerta.

Aikens sospecha que algún depredador ronda su campamento y no se equivoca: a lo lejos divisa a un grupo de caribús que huye a la carrera, perseguido por un lobo. Sue se pone en alerta, temiendo que la manada pueda acercarse a su campamento.