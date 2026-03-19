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¡Audiencia de escándalo en El Chiringuito tras el Man. City - Real Madrid!

563.000 espectadores únicos y un bestial 4,7% de share anoche. Brutal 8,8% en Madrid, 6,3% en Galicia y 6,2% en Andalucía

¡Audiencia de escándalo en El Chiringuito tras el Man. City - Real Madrid!

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El Chiringuito
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El Real Madrid conquistó el Etihad y ya está en cuartos de final de la Champions League. Una actuación estelar de Vinicius llevó en volandas a los de Arbeloa en Mánchester.

Una noche más, la audiencia de El Chiringuito fue espectacular, 563.000 espectadores únicos y un bestial 4,7% de share anoche. Brutal 8,8% en Madrid, 6,3% en Galicia y 6,2% en Andalucía.

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