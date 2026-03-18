Roncero: "Que miren, callen y aprendan"

Tras la victoria del Real Madrid en el Etihad Stadium, Tomás Roncero ha llegado orgulloso y celebrando el pase a cuartos ante el City de Guardiola. El tertuliano ha hecho un gran discurso madridista en su entrada al plató de El Chiringuito, sin callarse absolutamente nada. "Un poco de respeto cuando papá habla y manda en Europa", ha afirmado Roncero. Su momento de más auge durante el discurso ha sido en el que se vino arriba y quiso sentenciar al bando culé con unas duras palabras, "que miren, callen y aprendan", ha dictaminado Tomás.