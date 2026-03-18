El Chiringuito de Jugones

En directoPROGRAMACIÓN TV

El tertuliano madridista llega con todo a El Chiringuito

Roncero: "Que miren, callen y aprendan"

El discurso madridista de Tomás Roncero que debes escuchar

Roncero: "Que miren, callen y aprendan"

Publicidad

El Chiringuito
Publicado:

Tras la victoria del Real Madrid en el Etihad Stadium, Tomás Roncero ha llegado orgulloso y celebrando el pase a cuartos ante el City de Guardiola. El tertuliano ha hecho un gran discurso madridista en su entrada al plató de El Chiringuito, sin callarse absolutamente nada. "Un poco de respeto cuando papá habla y manda en Europa", ha afirmado Roncero. Su momento de más auge durante el discurso ha sido en el que se vino arriba y quiso sentenciar al bando culé con unas duras palabras, "que miren, callen y aprendan", ha dictaminado Tomás.

Mega» Programas» El Chiringuito de Jugones

Publicidad

Programas

Roncero: "Que miren, callen y aprendan"

Roncero: "Que miren, callen y aprendan"

Jota Jordi: "Es una eliminatoria típica del Madrid"

Jota Jordi: "Es una eliminatoria típica del Madrid"

Verdeliss, este jueves en 'El Cafelito de Josep Pedrerol'

Verdeliss, este jueves en 'El Cafelito de Josep Pedrerol'

Jose Luis Sánchez: “Cancelar el entrenamiento puede acarrear un expediente para el City"
Información Jose Luis Sánchez

Jose Luis Sánchez: “Cancelar el entrenamiento puede acarrear un expediente para el City"

Jota Jordi: "Viendo la cara de los madridistas..."
El tertuliano culé llega con todo a El Chringuito

Jota Jordi: "Viendo la cara de los madridistas..."

Frontón en Mega
A partir de las 10 de la mañana

Altuna III-Ezkurdia y Laso-Albisu se enfrentan en Ogueta en la liga de semifinales del Campeonato de Parejas

El frontón Ogueta de Vitoria-Gasteiz acoge este domingo un emocionante duelo de la liga de semifinales del Campeonato de Parejas de la Serie A. Altuna III y Ezkurdia se medirán a Laso y Albisu en un partido clave que podrá seguirse en directo en FRONTÓN MEGA.

Nuevo episodio de El Cafelito, con José Rojo Pacheta
Ya disponible en Youtube, Facebook, Spotify e Ivoox

Nuevo episodio de El Cafelito, con José Rojo Pacheta

El entrenador del Granada CF, con Pedrerol

José Rojo Martín 'Pacheta', este jueves en 'El Cafelito de Josep Pedrerol'

José Rojo Martín 'Pacheta', este jueves en 'El Cafelito de Josep Pedrerol'

Edu Aguirre: "Me vuelvo a sentir orgulloso del Real Madrid"

Edu Aguirre: "Me vuelvo a sentir orgulloso del Real Madrid"

Edu Aguirre: "El Barça no juega a nada"

Edu Aguirre: "El Barça no juega a nada"

Publicidad