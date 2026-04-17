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Altuna III y Darío se enfrentan en los cuartos de final del Campeonato Manomanista en Gernika

El Frontón Santanape acoge este domingo un duelo clave del Campeonato Manomanista con Altuna III y Darío como protagonistas.

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El frontón Santanape de Gernika será el escenario este domingo 19 de abril de uno de los encuentros más destacados de los cuartos de final del Campeonato Manomanista.

Altuna III y Darío, ambos en la Serie A, se verán las caras en un partido decisivo en el que está en juego el pase a las semifinales de la competición. Dos pelotaris de gran nivel que buscarán imponer su juego en un duelo que promete intensidad y emoción.

La cita forma parte de la programación de Frontón en Mega, que continúa acercando a los espectadores los enfrentamientos más importantes del campeonato.

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