Altuna III y Darío se enfrentan en los cuartos de final del Campeonato Manomanista en Gernika

El frontón Santanape de Gernika será el escenario este domingo 19 de abril de uno de los encuentros más destacados de los cuartos de final del Campeonato Manomanista.

Altuna III y Darío, ambos en la Serie A, se verán las caras en un partido decisivo en el que está en juego el pase a las semifinales de la competición. Dos pelotaris de gran nivel que buscarán imponer su juego en un duelo que promete intensidad y emoción.

La cita forma parte de la programación de Frontón en Mega, que continúa acercando a los espectadores los enfrentamientos más importantes del campeonato.