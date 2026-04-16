Tras la eliminación del Real Madrid en la Champions
Cristóbal Soria: "Cerrado por vacaciones"
El tertuliano protagonizó la entrada de la temporada tras la debacle madridista
Publicidad
Después de la caída del Real Madrid de la Champions ante el Bayern de Múnich, Cristóbal Soria entró con todo al plató de El Chiringuito y acabó repartiendo chanclas al resto de tertulianos al grito de: "Cerrado por vacaciones". Otro capítulo más de Soria devolviéndosela a los tertulianos madridistas tras la eliminación del Real Madrid.
Publicidad