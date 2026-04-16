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Tras la eliminación del Real Madrid en la Champions

Cristóbal Soria: "Cerrado por vacaciones"

El tertuliano protagonizó la entrada de la temporada tras la debacle madridista

Cristóbal Soria: "Cerrado por vacaciones"

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Después de la caída del Real Madrid de la Champions ante el Bayern de Múnich, Cristóbal Soria entró con todo al plató de El Chiringuito y acabó repartiendo chanclas al resto de tertulianos al grito de: "Cerrado por vacaciones". Otro capítulo más de Soria devolviéndosela a los tertulianos madridistas tras la eliminación del Real Madrid.

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