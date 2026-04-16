Cristóbal Soria: "Cerrado por vacaciones"

Después de la caída del Real Madrid de la Champions ante el Bayern de Múnich, Cristóbal Soria entró con todo al plató de El Chiringuito y acabó repartiendo chanclas al resto de tertulianos al grito de: "Cerrado por vacaciones". Otro capítulo más de Soria devolviéndosela a los tertulianos madridistas tras la eliminación del Real Madrid.