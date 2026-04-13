El Chiringuito de Jugones

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Exclusiva de Juanfe Sanz, sobre la polémica de Mbappé  

Juanfe Sanz: “Los árbitros del VAR no vieron…”  

¡Nueva polémica arbitral en el Santiago Bernabéu!   

Juanfe Sanz: “Los árbitros del VAR no vieron…”  

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El partido entre Real Madrid y Girona se vio envuelto en una nueva polémica arbitral. El conjunto de Arbeloa pedía un penalti sobre Kylian Mbappé, y Juanfe Sanz ha desvelado en El Chiringuito que sucedió durante esa jugada. El francés sufrió una brecha en la cara, pero “los árbitros del VAR no vieron la sangre de Mbappé”, desvelaba Juanfe. Además, “se enteraron tras el partido por la publicación en redes sociales de El Chiringuito”, añadía Juanfe Sanz.

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