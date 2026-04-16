Edu Aguirre, absolutamente indignado con el arbitraje en Múnich

El Real Madrid tenía la dura tarea de remontar una eliminatoria de Champions en uno de los estadios más complicados de Europa: El Allianz Arena. Los de Arbeloa han terminado cayendo en Múnich, pero todos los focos han estado en la polémica expulsión de Camavinga.

Edu Aguirre ha entrado en directo desde el estadio del club bávaro absolutamente indignado por el arbitraje del Bayern - Real Madrid: "Es una roja absurda".